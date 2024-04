Ngayong Labor Day, ang mga manggagawang Pilipino ang bida. Trabaho, kita at mga benepisyo para sa kanila ang sentro ng diskusyon tuwing unang araw ng Mayo.

Tayo naman po ay umaasa na ang pag-uusap ngayong Labor Day ay magbubunga ng balanseng pagtataguyod ng kapakanan ng mga manggagawa na may pagsasaalang-alang din sa kalagayan at kakayanan ng mga employer na kumita at patuloy na magbigay ng trabaho.

Karaniwan na rin pong tuwing Labor Day ay marami ang nakalatag na job fair sa iba’t ibang parte ng bansa para sa mga naghahanap ng trabaho.

Bukod sa pagpunta sa mga job fair o pag-apply sa iba’t ibang kumpanya, isang oportunidad para magkatrabaho ay ang pagiging sariling boss mo. Sa halip na maghanap ng mapapasukang trabaho, ikaw ang gagawa ng oportunidad para kumita sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maliit na negosyo.

Maari itong mangyari sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga technical-vocational course na ang layunin ay makapagtrabaho at kumita agad kapag natapos mo na ang kurso.

Ang Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) ang pangunahing ahensya ng gobyerno na nag-aalok ng mga ganitong kurso ng libre at may kasama pang startup toolkit pagkatapos na maka-gradweyt.

Tayo po sa Bicol Saro Party-list ay pinalad na mabigyan ng pagkakataon na makapaghandog ng mga kurso na mula sa TESDA para matulungan ang mga kababayan natin na makapagsimulang tumahak ng magandang bukas.

Nito lamang nakaraang linggo, kasama po ng inyong lingkod sina Parañaque City Mayor Eric Olivarez, Parañaque 1st District Cong. Edwin Olivarez at si Bb. Eva Olivarez na Punong Barangay sa San Dionisio, Parañaque sa pagbibigay-pugay sa mga TESDA scholar na naka-gradweyt sa kursong Cookery na may NC II Certification sa Olivarez College.

Marami na pong natulungan ang Bicol Saro Party-list na mga Bicolano at maging mga taga-Maynila sa pamamagitan ng libreng short courses ng TESDA. Minabuti ko na rin po na ibahagi ang oportunidad na ito sa mga kapwa ko mga taga-Parañaque.

Sa Maynila po ay maraming mga natulungan ang Bicol Saro na makapagtapos ng kursong Bread and Pastry Production na may NC II Certification. Nakatanggap na po sila ng mga startup toolkits na maaari nilang magamit para makapagsimula ng maliit na negosyo.

Sa Bicol naman po ay marami na ring TESDA scholars ang Bicol Saro. May mga nakagradweyt din ng Cookery, Bread and Pastry Production at gayundin ng mga kursong Electrical Installation and Maintenance, Welding, Masonry, Dressmaking, Food Processing, Carpentry at Organic Agriculture.

Saludo po akong lahat sa mga nakapagtapos ng ating mga TESDA courses. Hindi lamang po ang kanilang talento at oras ang kanilang puhunan dito, kundi maging ang kanilang sipag, dedikasyon at tiyaga.

Umaasa po akong gagamitin ng ating graduates ang kanilang bagong kaalaman bilang pambuwelo para makamit ang higit pang mataas na pangarap sa buhay para sa kanila at kanilang mga pamilya.

‘Gulatin ‘nyo sila’ ay mga katagang nag-viral dati sa Tiktok. ‘Yan din ang mensahe ko sa ating TESDA graduates—‘Gulatin ‘nyo sila’ at ipakitang kayang matupad ang inyong mga pangarap basta’t may sipag, tiyaga, at pagtitiwala sa Panginoon.

Kami naman po sa Bicol Saro Party-list ay magsisikap na mabigyan pa ng maraming oportunidad na magkaroon ng matatag at maginhawang bukas ang ating mga kababayan.