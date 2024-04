ENJOY ang shopping galore ni Miss Universe 2022 R’ Bonney Gabriel dahil nakapasyal na siya, nakatawad pa siya sa mga napamili niya sa Divisoria.

Lumabas ang dugong Pinoy ni Miss Universe 2022 R’ Bonney Gabriel dahil nasubukan niya at nagtagumpay pa sa kanyang talento sa pagtawad sa mga paninda.

Sa ganda ni Gabriel, sino nga bang tindero o tindera sa Divisoria ang tatanggi sa kanyang tawad, Lalo sa binili niyang mga tela?

“Practiced my tawad, battled the heat, and fought the urge to buy all the fabrics in Divisoria,” caption ni Gabriel sa kanyang Instagram post.

Nag-enjoy din si Gabriel, na isa ring fashion designer, sa pag-shopping sa Divisoria at inamin niya na hindi naman ito ang first time na pagpunta niya sa lugar.

“I actually used to come here a lot when I was a kid visiting the Philippines,” dagdag ng beauty queen.

“I always remember coming to buy Juicy Couture purses and different clothing,” dagdag pa niya.

Nasa bansa ang first Filipino-American Miss Universe para mag-host sa Miss Universe Philippines coronation night sa Mayo.