Sunshine Cruz ‘di na friend ang ex-BF

Natutunan daw ni Sunshine Cruz sa relasyon ang manahimik at huwag itong pag-usapan.

“After the very public relationship I had with my ex, I’d rather keep quiet na lang,” pahayag ni Sunshine nang makapanayam siya ng entertainment press.

Hindi na nga raw sila magkaibigan ng ex niyang iyon, na obvious naman na ang tinutukoy niya ay ang half-brother ng isang aktres.

Inusisa rin si Sunshine kung may bago na ba siyang dini-date?

Sey niya, “I don’t really want to talk about it. So balato ninyo na lang sa akin, I’m turning 47. Mga anak na lang pagkuwentuhan natin.”

Nang may magtanong uli ay iginiit niyang ayaw niyang pag-usapan dahil paliwanag nga niya ay, “Hindi naman kami teenager para pag-usapan and magulo lang… magulo. So whatever I have and what I don’t have, I’d rather keep it private na lang pagdating sa love and personal life.”

Pero kahit ayaw niyang magsalita tungkol sa kanyang love life, paniguradong magre-react at may masasabi na naman ang mga mema at mga Marites.

Anyway, hindi naman nakakagulat kung may manligaw uli sa kanya dahil mukha siyang mas bata sa kanyang edad, ha!

‘Yun nga ang dahilan para mapili siyang brand ambassador ng Thiocell Glutathione Lozenges.

Pero kahit anong ganda at batang tingnan ni Sunshine ay may tumatawag pa rin sa kanya ng ‘lola’, pero dedma nga lang daw siya at kung may time ay nagbibiro na lang siya.

Bonggels! (Byx Almacen)