Sisi Rondina, Flying Titans na-reverse sweep Creamline

Mga laro Huwebes: (PhilSports Arena)

2:00pm – Petro Gazz vs Creamline

4:00pm – Chery Tiggo vs Choco Mucho

PINUTOL nina Honey Royse Tubino at Cherry Ann “Sisi” Rondina ang tila sumpa sa Choco Mucho Flying Titans matapos na itakas sa pamamagitan ng mahirap na reverse sweep ang 13-25, 19-25, 25-21, 25-20,18-16 panalo kontra sa sister-squad na Creamline Cool Smashers sa unang araw ng single round semifinals ng 2024 Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference sa PhilSports Arena sa City of Pasig.

Itinala ni Rondina ang kabuuang 23 puntos mula sa 21 attacks, 1 block at 1 ace upang putulin ang 12 sunod na laro na kabiguan kontra sa kapatid na Creamline at angkinin ang importanteng unang panalo sa isang ikot na semifinals.

“Hindi ko alam, kasi kina-cramps na ako, masakit na ang hita ko at katawan ko. Basta naisip ko lang tulungan ang mga teammates ko at nagbunga ang mga trinabaho namin ng mga coaches at players. Masayang-masaya ako na nagbunga ang pinaghirapan namin,” sabi ni Rondina.

“Nagtrabaho lang talaga kami at ipinakita ang puso at tibay. Sinabi ko lang na tapusin natin ito nang maganda, matalo at manalo, basta matuto tayo,” dagdag pa ni Rondina, na tinapos ang laban sa kanyang dalawang spike.

Tumulong naman si Tubino na nag-ambag ng kabuuang 20 puntos.

Agad na umiskor ng tatlong puntos ang Flying Titans sa ikalimang set para kapitan ang abante subalit agad naman bumawi ang Cool Smashers na binalewala ang paghahabol sa tatlong puntos upang idikit ang mahigpit na labanan at itabla sa 8-8 iskor.

Nagawang madomina ng Creamline ang unang dalawang set sa pamumuno nina Alyssa Valdez na nagbuhos ng 13 puntos, Michelle Gumabao na may 12 puntos at Kyle Negrito na may 10 marka bago na lamang unti-unting umahon ang Choco Mucho sa sumunod na dalawang set.

Nagbuhos si Honey Royse ng kanyang 16 puntos upang tulungan ang Flying Titans na agawin ang sumunod na dalawang set upang itulak ang laban sa matira-matibay na ikalimang set.

Hindi nakasama ng Cool Smashers ang pangunahin nitong armas na si Diana Mae “Tots” Carlos na kinailangan na magtungo sa Korea upang sumama sa isasagawang KOVO draft combine para sa mga nagnanais makalaro sa liga.

Iniulat na ang taunang suweldo sa mapipili sa kategorya na KOVO Asian Quota ay aabot sa $120,000 sa unang taon at $150,000 sa ikalawa. (Lito Oredo)