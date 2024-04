Mga laro Miyerkoles:

(FilOil EcoOil Centre)

10:00am – CSB vs Perpetual

2:00pm – JRU vs San Beda

DINUNGISAN ng Letran Lady Knights ang malinis na kartada ng Lyceum of the Philippines University (LPU) Lady Pirates nang akbayan sila ni rookie sensation Gia Maquilang sa 24-26, 25-20, 25-22, 25-22 panalo sa NCAA Season 99 women’s volleyball tournament, Martee, sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Kumana si Maquilang ng double-double outing na 18 points kasama ang 16 digs at walong receptions para tulungan ang Lady Knights na tuldukan ang two-game losing skid.

Matapos matisod sa unang set, bumangon agad ang Intramuros-based squad Letran upang tuhugin ang tatlong natitirang set at ilista ang 5-2 baraha upang manatiling nasa No. 3 spot sa team standings.

Solo pa rin sa No. 2 ang LPU na may 6-1 record.

Nangamada rin sa opensa ang isa pang rookie ng Letran na si Yen Martin, sinibat nito ang 16 markers mula sa 13 attacks at tatlong blocks para akbayan ang Letran sa paggapi sa kanilang kapit-bahay na eskuwelahan.

Dikitan ang naging labanan sa set 4, labasan ng husay ang players ng dalawang koponan kung saan ay nagtabla ang iskor sa 19-all pero naging mabalasik ang Lady Knights, kumana ng back-to-back service aces at isang malutong na palo ni Maquilang upang hawakan ang bentahe, 22-19.

Pumalag pa ang Lady Pirates ng dalawang palo mula kay two-time Best Setter Venice Puzon para tapyasin sa isa ang hinahabol, 21-22, pero determinado ang Lady Knights kaya nakuha ang panalo sa apat na set.

Bumakas si Nitura ng 15 points para sa Letran habang tumikada si sophomore libero Lara Silva ng 18 digs at pitong receptions.

Pinamunuan ni Jaja Tulang ang opensa para sa LPU matapos irehistro ang 19 points kasama ang 14 attacks at limang blocks habang sina Joan Doguna at Hiromi ay tumipa ng 14 at 12 markers, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)