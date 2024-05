Alanganin na umano na magsagawa pa ng special election para sa nabakanteng posis¬yon ng namayapang si Cavite Rep. Elpidio Barzaga Jr. dahil nalalapit na ang May 2025 mid-term elections, ayon kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez.

Nirekomenda ni Romualdez na magtalaga na lamang ng caretaker sa distrito ni Barzaga.

“Siyempre, we can also act as the caretaker for the district,” sabi ni Romualdez. “Malapit na ang eleksiyon, one more year prior to the election kaya hindi na tayo puwedeng magkaroon ng special election.”

Pumanaw si Barzaga noong Abril 27 sa edad na 74 sa Estados Unidos.

Si Romualdez ang caretaker ng ikatlong distrito ng Negros Oriental, Ikaanim na Distrito ng Batangas, at una at Ikatlong Distrito ng Palawan.

Sinabi ni Romualdez na tumutulong ang Kamara sa pamilya ni Barzaga upang maibalik sa bansa ang labi nito. (Billy Be-gas)