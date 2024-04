Pilipinas makikipagsabayan sa Touch World Cup 2024

SASABAK ang Pilipinas sa Touch World Cup 2024 na nakatakdang ganapin sa Hulyo 15-21 sa University of Nottingham sa England.

Kahit na ang touch football ay nasa bansa nang higit na sa 20 taon, ang isport ay naging kumpetitibo pa lamang sa nakalipas na dalawang taon.

Ang bansa ay nagpadala ng mga koponan sa dalawang nakaraang World Cup kung saan ang mixed open team ay tumapos sa ika-9, habang ang pambabae na open team ay 12th sa 2015 na edisyon na ginanap sa Coffs Harbour, Australia.

Pang-anim naman ang men’s open squad, samantalang ang women’s open ay 15th placer sa 2019 Putrajaya, Malaysia.

Sinabi ni Touch Association Pilipinas chairman Colin Steley na nilalayon nila ang top-five finishes sa men’s, women’s at mixed division.

“The World Cup is the highest level of competition for the sport and everybody playing the sport is aiming to play in the event which is held every four years,” sabi ni Carl Majabague sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum, Martes, sa Rizal Memorial Sports Complex.

“This is very similar to rugby minus the tackle, touch football is played by six players a side and a game has a duration of 40 minutes, 20 minutes per half,” dagdag ni Majabague na nag-iisang nalalabi sa 2019 team, sa parehong session na iniharap ng San Miguel Corporation, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, MILO, Smart/PLDT at ArenaPlus, ang 24/7 sports app sa bansa.

“Ito ay isang napaka-welcoming sport, nakakakuha kami ng maraming suporta mula sa Filipino-Australian rugby players, ang Volcanoes (Philippine Rugby Team), in terms of training,” dagdag ni Steley.

Kasama rin sa lingguhang programa ang mga manlalarong sina Janno Puig, Janin Puig, Rara Sales, Sean Rising, Ivon Gavieres, Ron Yongco, Margaret Favor, Mikee Padernal, coach Nathan Futalan, marketing officer Ian Quimbo at dating pambansang manlalaro na si Arabelle Jimenez. (Lito Oredo)