Umakyat na sa P4.39 bilyon ang halaga ng mga pananim na napinsala dahil sa matinding epekto ng El Niño phenomenon sa bansa.

Ito ang inihayag ni Presidential Communications Office Assistant Secretary at El Niño Task Force Spokesperson Joey Villarama kaugnay sa pinaka-huling update ng mga agricultural damage dulot ng nararanasang matinding tagtuyot.

Ayon kay Villarama, katumbas ito ng mahigit 77,000 na ektarya ng mga pananim na natuyot o nasira pero mayroon pa ring na-recover ang mga magsasaka na maaaring mapakinabangan.

“Nasa P4.39 billion na po yung estimated cost of damage and losses to agriculture that’s equivalent to 77,731 hectares, pero ini-emphasize ng DA na mayroong bahagi ng mga pananim na maaari pang ma-recover,” ani Villarama. (Aileen Taliping)