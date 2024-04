ONE champion Joshua Pacio matatagalan balik sa buntalan

MATATAGALAN bago madepensahan ni reigning ONE Championship strawweight champion Joshua “The Passion” Pacio ang kanyang korona matapos magkaroon ng seryosong injury na ikatetengga ng ilang buwan sa laban.

Ayon sa isang online report na lumabas, nagkaroon ng ACL tear sa kanang tuhod ang 28-anyos na tubong La Trinidad, Benguet bago ang kanyang rematch kay Jarred “The Monkey God” Brooks sa ONE 166 noong Marso, habang sa naturang laban rin umano ay nagtamo ito ng injury sa leeg dulot ng maling slam ni Brooks sa laban na nagresulta sa diskuwalipikasyon sa Lusail Arena sa Qatar.

Sinabi rin sa naturang report na matagal nang iniinda ng three-time ONE champion ang sakit sa tuhod na pinaghihinalaang may punit sa ACL nito, subalit naging matatag sa kanilang desisyon na ituloy ang nakalatag na laban.

Nagpasuri sa espesyalista ng 5-foot-5 mixed martial artist mula sa Lions Nation MMA at nasilip na may problema ito sa tuhod, habang kinakailangan ring ipahinga at i-therapy ang kanyang leeg dulot ng natamong iligal na balibag mula kay Brooks. (Gerard Arce)