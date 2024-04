Nag-display ng katawan: Daniel Padilla ‘yummy-licious’

Mataas na nga ang heat index sa bansa, mas lalo pa raw uminit dahil sa topless photo ni Daniel Padilla na nakalublob sa isang infinity pool sa Tanauan, Batangas nitong Lunes.

Pinagpipiyestahan ngayon sa X ang ‘yummy-licious’ photo ni Daniel!

Kasama ni Deej sa picture ang mga non-showbiz friends niya na nag-stay hanggang kinabukasan sa The Vineyard Resort matapos ang birthday party ng aktor noong Linggo.

Actually, madaling araw na kasi ng Lunes natapos ang kasiyahan sa nasabing hotel/resort dahil sa pa-concert ni Daniel na ganadong-ganadong mag-perform sa harap ng pamilya at closest friends.

Kaya nag-stay na talaga ang friends ng Deej para samahan siyang magtampisaw sa pool nang naka-topless at ipagpatuloy ang selebrasyon the next day. At sa nasabing photo nga, mas maraming netizen ang nag-celebrate sa kasiyahan dahil sa ayudang topless photo ng birthday boy.

Samantala, bet nga ng supporters at netizens na magpa-sexy na raw sana ang aktor sa mga susunod niyang projects, ‘noh?!

Iwas na iwas kasi si Daniel sa pagpapa-sexy noon. Natatandaan ko pa na tinanggihan niyang magpa-sexy para sa isang cover shoot ng isang sikat na glossy magazine that time.

Hindi niya bet kahit pumayag ang editor na magsando na lang ang aktor imbes na mag-topless. Pero bigo nga ang nasabing magazine na mapilit si Daniel.

Alam ng solid fans na hindi bet ni Daniel ang magpa-sexy kaya wish talaga nila na sana ay magbago ng isipan ang ex-boyfriend ni Kathryn Bernardo at more skin na ang ibigay niyang ayuda sa next pictorials at projects niya.

Sign daw ito ng maturity. Kaloka!

Well abangan na lang natin kung magpapa-sexy na nga ba si Daniel dahil talaga namang katakam-takam siya, ha!

‘Yun na! (Ogie N. Rodriguez)