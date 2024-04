MMDA: Number coding suspendido ngayong Labor Day

SINUSPINDE ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang pagpapatupad ng pinalawak na number coding scheme ngayong Labor Day.

Ayon sa MMDA, ginawa ang suspensiyon upang bigyang daan ang pagdiriwang ng Labor Day na isang regular na holiday sa bansa.

Kasabay nito’y pinayuhan ng ahensiya ang mga motorista na planuhin ang kanilang mga biyahe nang maaga, sundin ang mga patakaran at regulasyon sa trapiko at palaging sundin ang kagandahang-loob sa kalsada upang maiwasan ang away o hindi pagkakaunawaan sa kalye.

Sa ilalim ng Unified Vehicular Volume Reduction Program (UVVRP), ipinagbabawal ang mga sasakyan sa EDSA at iba pang mga lansangan sa National Capital Region (NCR) ng isang araw sa loob ng isang linggo mula alas-siyete hanggang alas-diyes nang umaga at mula alas-singko hanggang alas-otso nang gabi depende sa huling numero ng kanilang plaka.

Ang mga sasakyan na may plaka na nagtatapos sa 1 at 2 ay bawal lumabas sa mga kalye sa loob ng nasabing oras kapag Lunes: 3 at 4 tuwing Martes; 5 at 6 ‘pag Miyerkoles; 7 at 8 sa Huwebes; at 9 at 0 tuwing Biyernes. (Vince ­Pagaduan)