Itinuturing na ng Department of Transportation (DOTr) na kolorum ang mga jeepney na hindi nakapag-consolidate sa natapos deadline nitong Abril 30.

Gayunman, sinabi ni DOTr Undersecretary Ferdinand Ortega na bibigyan nila ng hanggang dalawang linggong palugit ang mga unconsolidated jeepney bago sila tanggalan ng prangkisa.

“Bibigyan pa ‘yan ng show cause, sasagot pa sila,” wika ni Ortega sa interview ng Balitanghali nitong Martes. “So it will take a few days, maybe a week or two para sila ay finally masasabihan o mabibigyan ng information na sila ay wala nang prangkisa at sila ay hindi na puwede pumasada.”

“Technically, colorum na sila but as a process by the law, pagpapaliwanagin muna namin sila. After one week po, magpapalabas na rin kami ng utos na ‘yung mga hindi nakapagpaliwanag or hindi katanggap-tanggap ang paliwanag ay puwede na po naming hulihin ‘yan,” dagdag pa niya.

Ang multa sa mahuhuling kolorum ay aabot P50,000, isang taon na suspension sa lisensiya ng driver at pag-impound sa sasakyan.

Sa huling tala noong Linggo, iniulat ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na umaabot sa 78.33% o 150,179 units ang consolidated na habang 73.71% ng ruta ang consolidated na as of April 23.