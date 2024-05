Ipatatawag ng Kamara de Representantes ang mga trader at middleman upang pagpaliwanagin kung bakit mataas ang retail price ng mga produktong agrikultural kahit na mababa naman ang farm gate prices.

Ayon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez hindi makatwiran na naghihirap ang maraming pamilyang Pilipino dahil sa taas ng presyo ha-bang tumitiba naman ng kita ang mga negosyante.

“Tatawagan natin ‘yung mga trader, ‘yung mga middlemen. Tatanungin natin kung bakit ang malalaking agwat naman, ‘yung farm gate ay ganito, ‘yung binebenta n’yo ay ganito masyadong malayo ang diperensya,” sabi ni Romualdez sa isang press briefing noong Lunes.

“So i-inquire natin kung bakit ganon. Iyung ‘di maayos ‘yung explanation, kung masyadong matakaw lang sa kita, sabihin natin i-moderate nila ‘yan kasi kung hindi, talagang agrabyado tayong lahat at syempre may mananagot diyan, hindi ba?” dagdag pa nito.

Sinimulan na ng House Committee on Trade and Industry, na pinamumunuan ni Iloilo Rep. Ferjenel Biron ang imbestigasyon noong Lunes at ipinatawag ang mga opisyal ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry na nagsabi na wala silang mabilisang solusyon sa mataas na presyo ng bilihin.

“Wala kaming problema, dapat kumita ang mga traders pero dapat ‘yung sapat na kita, hindi naman sobrang affected na ‘yung ating mga consumers dito. Ma-hirap na ang buhay, lalo na ang init ng panahon hindi ba? Kailangan naman magpakita ng konting malasakit sa ating mga kapwa nating Pilipino dito,” giit ni Romualdez. (Billy Begas/Eralyn Prado)