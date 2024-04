INULAN ng libo-libong reaction sa social media ang obra ng isang artist na talaga namang mapapa-aw ka sa ganda!

Siya si Charlie Sulayao, 26-anyos mula Quezon City. Kamakailan lang ay binida niya online ang kanyang sariling version ng Mona Lisa pero imbes na imahe ng babae ay aso ang ipininta niya rito.

Ito ay ang Mona Lisa Dog Portrait na gawa sa acrylic sa sukat na 24*36″ canvas.

Aniya, “Reimagining of Leonardo Da Vinci’s Mona Lisa painting.”

Dahil dito, nakatanggap ito ng humigit-kumulang 28k reaction, 2.8k share at daan-daang komento mula sa madlang pipol.

Gaya ni Jolie Maya, “So talented and beautiful, inspiring talaga.”

“Art is limitless. Nice. Just for fun,” hirit naman ni Lorenz Escalona Dela Rosa.

Puri naman ni Elmer Paguia, “Nice ..napaka angas .taba ng utak mo lods.”

Dagdag pa ni Ichi Umar Pintados, “Natatawa ako pero gusto ko ‘to. Husay. Sarap ‘to display sa sala nakaka-good vibes.”

Talaga namang lodi sa galing ang kelot na ito! (Moises Caleon)