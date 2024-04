Karl Eldrew Yulo humakot ng 2 ginto, 3 pilak sa Colombia

IPINAMALAS ni Karl Jahrel Eldrew Yulo ang kanyang matinding pagnanais na lampasan ang makulay na tagumpay ng kanyang nakakatandang kapatid na Olympian na si Carlos Edriel matapos magwagi ng limang medalya sa Pacific Rim Championships nitong Abril 26-28 sa Cali, Colombia.

Inangkin ni Yulo ang dalawang gintong medalya at tatlong pilak sa pangunguna niya sa pag-atake ng Philippine gymnastics team na nakakuha ng kabuuang walong medalya sa kompetisyon.

Si Yulo, kapatid ng two-time Olympian at world champion na si Carlos, ay nagwagi sa floor exercise at vault contest.

Ang 17-taong-gulang, na lumabas bilang pinaka-bemedalled sa Batang Pinoy noong nakaraang taon na may pitong medalya, ay pumangalawa sa individual all-around, still rings at pommel horse upang makumpleto ang kanyang limang medalya.

Nagtungo sa Facebook ang ina ni Yulo na si Angelica para ipahayag kung gaano siya ka-proud sa kanyang anak. (Lito Oredo)