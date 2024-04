Gunnar Henderson, Orioles binokya New York Yankees

INUMPISAHAN ng Baltimore ang first inning sa homer ni Gunnar Henderson at nagtuloy ang Orioles para bokyain ang ini-host na New York Yankees 2-0 Lunes ng gabi.

Nakaipon na ng 10 home runs si Henderson, sa edad 22 ay naging pinakabatang player sa Major League Baseball history na nagpalipad ng ganito karami bago ang May 1.

Foul ang unang hinarap na tatlong pitches, pinalipad ni Henderson ang 2-2 knuckle-curve ni Clarke Schmidt paalpas sa wall sa kanan.

Sa siyam na homeruns ngayong buwan, pinantayan ni Henderson sina Chris Davis (2013) at Manny Machado (2018) sa third-most sa April sa kasaysayan ng Orioles.

Bumato ng 5 2/3 shutout inning si Grayson Rodriguez para sa Baltimore. Pinantayan niya ang career-high 101 pitches, nalusutan ng five hits at three walks, may tatlong strikeouts.

Nagdagdag ng insurance run sa eighth ang Baltimore nang muling umiskor si Henderson matapos makawala kay Yankees shortstop Anthony Santander ang ground ball ni Clay Holmes. (Vladi Eduarte)