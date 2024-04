Gigi de Lana ‘Sold Out Queen’

‘Sakalam’ as in malakas talaga si Gigi de Lana!

Aba, ang bongga ng shows niya sa Amerika. Anim nga raw sa walong shows niya ang certified sold out.

Ito nga ang tsinika sa amin ng Filipino-American press friends naming sina Katie Ortiz at Tony Garcia.

Bale ang shows niya sa Amerika ay sa Snoqualmie Casino sa Seattle noong April 5. Sa Coral Ballroom sa Hawaii naman noong April 7 ang second show niya.

Sumabak naman si Gigi sa Copernicus Theater sa Chicago noong April 12 at tumuloy sa Fox Theatre sa San Francisco the next day.

Sa Sycuan Casino naman sa San Diego nag-show si Gigi noong April 19. Successful din ang New York Astoria Manor show niya noong April 21, ha!

Siyempre hindi rin nagpahuli ang Sam’s Town Las Vegas show ni Gigi noong April 26.

At noong Saturday (April 27) ay aa Beverly Hills naman siya nag-show.

Sa Saban Theatre ang venue ng BH show ni Gigi at ang bongga rin, ha!

Dumaan nga kami saglit sa Saban Theatre at puno ‘yon, ha!

In fairness, marami ang pumupuri kay Gigi at napakagaling nga raw talaga.

Mabait at marunong ding makisama si Gigi kaya naman puring-puri siya ng mga Pinoy sa Amerika, ha!

Anyway, hanggang April 30 na lang sa Amerika si Gigi at go na sila ng kanyang banda sa Canada.

Sa May 3 ang unang show ni Gigi sa Canada at gaganapin iyon sa Club Regent Event Centre sa Winnipeg. On May 4 naman ay nasa Global Kingdom Ministries sila sa Toronto.

On May 10 ay sa Aria Banquet & Convention Centre sa Vancouver ang salang nila ng kanyang banda.

Ang finale show nila ay on May 12 sa Calgary sa Seven Chiefs Sportsflex & Jim Starlight Centre.

So bongga ni Gigi, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)