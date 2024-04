Enforcer itinumba ng tandem habang nagmamando sa trapiko

BUMULAGTA ang isang traffic enforcer nang pagbabarilin ito nang mala­pitan ng riding-in-tandem habang nagmamando ng trapiko sa Bacoor City, Cavite noong Lunes.

Naisugod pa sa St. Dominic Medical Center ang biktima na si Edgar Domingo y Argame, pero binawian ito ng buhay habang ginagamot dahil sa mga tama ng bala sa katawan.

Tinutukoy pa ang pagkakakilanlan sa mga suspek na magkaangkas sa itim na Honda Air Blade. Naka-itim na helmet at kombinasyon ng itim at puti na jacket ang suot ng driver habang silver ang helmet, itim na pantalon at jacket ang suot ng backrider.

Sa ulat, nagmamando ng trapiko ang biktima sa harap ng Jollibee Restaurant sa kanto ng Zapote Kalinisan sa Barangay Talaba IV sa Bacoor City, Cavite nang huminto ang mga suspek at malapitang pinagbabaril ang biktima gamit ang hindi pa matukoy na kalibre ng baril bandang alas alas-8:30 nang gabi.

Matapos ang pamamaril, tumakas ang mga suspek sa direksiyon ng Talaba, Aguinaldo highway.

Iniimbestigahan na ng pulisya ang motibo sa krimen. (Gene ­Adsuara)