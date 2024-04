Elle Villanueva intimated, na-stress kay Lotlot de Leon

Aminado si Elle Villanueva na kung may dalawang artista na kinatatakutan niya, ‘yun ay sina Lotlot de Leon at Mon Confiado.

“Nakakatakot sila, kasi unang-una kapag si Sir Mon nakita mo on screen, totoong kontrabida talaga siya. Pero kapag nakausap mo naman siya, ang dami niyang chika, kaya medyo nawawala.

“Pero kapag kaeksena mo siya, matatakot ka talaga. Sa boses pa lang niya, hindi mo na kailangang mag-pretend, o mag-prepare sa pag-arte, kasi sumasabog na sa mukha mo, sa damdamin mo. Nakakatakot, kasi grabe talaga ang epekto niya sa akin. Eh, award winning si Sir Mon, kaya basang-basa talaga ang aking kili-kili kapag kaharap o kaeksena ko na siya.

“Si Miss Lotlot naman, nakaka-intimidate kasi, bilang napakatagal na rin niya sa industriya. At magaling din talaga siyang artista.

“Natatakot akong kaeksena siya. Lalo na may eksena kami na sisigawan ko siya. Sabi ko, paano ko ba sisigawan si Miss Lotlot?

“Then, si Sir Mon naman, sasampalin ko rin. Sabi ko, paano ko naman gagawin `yon?

“So, talagang natakot ako, kinabahan ako sa kanila. Pero, tinulungan din talaga nila ako. Nagpaalam ako kay Sir Mon kung ano ba ang gagawin ko, kung okey lang ba kung totoong sampal, kasi gusto ng direktor na ganun.

“Sabi niya, ‘Sige sampalin mo ako, sampalin mo ako’. Grabe, na-stress talaga ako sa kanya, sa scene na `yon.

“Si Miss Lotlot, tinutulungan niya ako, may tinuro siya sa akin na technique kung paano dapat gawin, na kapag medyo tulog ang body, at kailangang gisingin, may sinabi siya sa akin. Na-appreciate ko talaga si Miss Lotlot sa ganun,” sabi ni Elle.

Anyway, sa taping o sa set nga ng ‘Makiling’ niya nararamdaman ang mga ganung takot, dahil pareho nga niyang madalas kaeksena sina Lotlot at Mon.

Pero, bongga rin naman, na sa edad niya ngayon, na kahit baguhan pa lang siya sa showbiz, nararanasan na niya ang maka-eksena ang mga mahuhusay na artista, ha!

Malaking tulong nga ito kay Ellen para sa mga future project na gagawin niya.

Siyanga pala, marami pang dapat abangan na mga nakakalokang eksena sa ‘Makiling’. Kung sa tingin niyo ay tapos na ang nakagigimbal na eksena tulad ng eksena na nilagay ang kamay ni Elle sa blender, o kaya ay ang pag-hung kay Myrtle Sarrosa nang pabaligtad sa isang crane, at ang pag-atake ng aso kay Royce Cabrera, nagkakamali kayo, dahil mas kahindik-hindi nga raw ang mapapanood sa finale week nito ngayon.

Ang ‘Makiling’ ay prodyus ng award-winning team of GMA Public Affairs at dinirek ni Conrado Peru. (Dondon Sermino)