Nabulabog ang Department of Health (DOH) sa natanggap nilang ulat na anim katao ang namatay dahil sa sobrang init ng panahon.

Sabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa, ipinapaberipika pa niya ang natanggap nilang ulat na anim ang namatay sa sobrang init ng panahon nitong mga nakalipas na linggo.

Ang sobrang exposure aniya sa mainit na temperature ay delikado sa heat exhaustion at stroke na maaaring mauwi sa kamatayan.

Umabot na sa 34 kaso ng heat-related illness ang iniulat sa DOH mula Enero 1 hanggang Abril 18, 2024, pero naniniwala si Herbosa na mas ma-laki ang bilang pero hindi lang nagpupunta sa ospital.

“The ones that go to us are already the severe type, which is heat stroke or heat exhaustion,” paliwanag ni Herbosa.

Nagsimula ang init ng panahon noon pang Marso at tumindi nitong Abril kung saan umabot sa 53 degree Celsius ang heat index sa Iba, Zambales.

Ang mainit na panahon ay sinasabing titindi pa sa mga susunod na linggo hanggang sa kalagitnaan ng Mayo.