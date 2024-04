Diversity pinanis mga katunggali

PARANG namulot lang ng pera ang mga connection ng kabayong si Diversity matapos ang impresibong panalo nito sa 2024 Philracom “Chairman’s Cup II” Stakes Race na pinasibat sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Umarangkada agad sa largahan si Diversity na ginabayan ni star jockey Jeffril Tagulao Zarate upang hawakan ang unahan ng may dalawang kabayong agwat sa humahabol na si Shanghai Silk.

Pagsapit ng kalagitnaan ng karera ay bahagyang kumapit si Shanghai Silk sa unahan pero kalmado lang si jockey Zarate at ang sinakyan nitong si Diversity, nasa tersero puwesto si Easy Does It habang pang-apat si Chrome Bell.

Papalapit sa far turn ay halos magkapanabayan na sa unahan sina Diversity, Shanghai Silk at Easy Does It pero nanatiling matatag ang winning horse, hindi nito hinayaang makalampas ang mga katunggali.

Halos kontrolado na ni Zarate ang karera, inilarga lang nito si Diversity sa rektahan upang manalo ng may isang kabayo ang agwat sa pumangalawang si Easy Does It.

Inirehistro ni Diversity ang tiyempong 2:10.6 sa 2,000-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Herminio Esguerra ang P420,000 na premyo.

Nakopo ng may-ari ng second placer na si Easy Does It ang P157,500, napunta sa owner ni Eutychus ang third place prize na P87,500 habang may premyong P35,000 ang connection ng pumang-aapt na si Shanghai Silk. (Elech Dawa)