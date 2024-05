Naglabas ng kautusan ang Department of Education (DepEd) upang mabayaran na ang overload pay ng mga guro sa pampublikong eskuwelahan.

Sa DepEd Order 05 Series of 2024, nakapaloob dito ang overload pay at kompensasyon sa ancillary tasks at teaching-related assignment ng mga guro. Itinakda rin ang polisiya sa rationalization ng workload.

Ikinatuwa ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers party-list Rep. France Castro ang kautusan ng DepEd upang mabayaran ang teach-ing overload ng mga guro sa pampublikong paaralan.

Itinuturing ito ni Castro na “makasaysayang tagumpay” para sa mga guro sa pampublikong paaralan.

“This is a long-overdue recognition of the overwhelming workload of our teachers, which has been a decade-long struggle for us. Finally, with this order, teachers will be compensated for work done over and above their regular workload and beyond their regular working hours,” sabi ni Castro.

“Wala nang ‘T.Y.’ Matagal nang ipinaglalaban ng ACT Teachers Party-list ang pagpapatupad ng overload pay,” dagdag pa nito.

Batay sa polisiya ng DepEd, ang isang guro ay dapat pumasok ng walong oras kada araw kung saan anim na oras ang ilalaan sa pagtuturo sa silid-aralan at ang dalawang oras ay para sa iba pang gawain nito. (Billy Begas)