Denver Nuggets abante! LeBron James, LA Lakers ‘iyak’ uli kay Jamal Murray

NAHULOG sa net ang game-winner ni Jamal Murray 3.6 seconds na lang sa orasan, at pinagbakasyon na ng Denver Nuggets si LeBron James at Los Angeles Lakers via 108-106 win sa Game 5 ng West first-round Lunes ng gabi (Martes/PH time).

Tumapos ng 32 points si Murray sa kabila ng iniindang strained calf, kinapos ng isang assist para sa kanyang 19th playoff triple-double si Nikola Jokic sa isinumiteng 25 points, 20 rebounds, 9 dimes. Napuwersa sa 7 turnovers si Jokic.

Umayuda ng 26 markers si Michael Porter, Jr.

Itinabla ng dalawang free throws ni James sa 106-all ang iskor, 26 seconds na lang. Tulad ng ginawa sa Game 2, hindi rin tumawag ng timeout ang Nuggets.

Kinuha ni Murray ang bola sa high screen-and-roll papunta sa kanyang kaliwa, ipinagpag si Austin Reaves pagtawid sa lane at binitawan ang 14-footer.

Swish!

Ang buzzer-beater din ni Murray ang nagpanalo sa Game 2.

Sinabi ni coacj Michael Malone na buo ang kumpiyansa niya kay Murray kaya hindi na tumawag ng time para mag-krokis ng play.

“That’s why I didn’t call a timeout,” ani Malone. “Let the best two-game game in the business play their game and get to their spots.”

Exit ang Lakers via 4-1 result sa first-round, natapos ang season sa kabila ng 30 points, 11 assists ni James. May 17 markers, 15 boards si Anthony Davis pero mukhang ininda ang kaliwang balikat na sumalpok kay Porter sa second half.

Abante ang Nuggets, haharapin sa second round ang Minnesota Timberwolves umpisa sa susunod na weekend sa Denver. Pinakamaangas sa West ang 36-8 record ng Nuggets sa sariling homecourt, 3-0 sa playoffs. (Vladi Eduarte)