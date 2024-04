Coleen Garcia ‘di inilihim kay Billy Crawford mga intimate scene kay Diego Loyzaga

Sina Coleen Garcia at Diego Loyzaga ang magkapareha sa pelikulang ‘Isang Gabi’ ng Viva Films.

Ipapalabas sa mga sinehan sa May 15 ang pelikulang ito na noong una ay pang-Vivamax sana.

Ang direktor ng ‘Isang Gabi’ na si McArthur C. Alejandre ang nagkuwento na pinitch nila ito kay Boss Vic del Rosario na pang-Vivamax talaga, pero hindi raw pumayag ang producer.

Sa ganda, laki raw ng pelikula, pang-sinehan ito at hindi pang-streaming lang.

Pero nang i-present daw ni Direk Mac kina Coleen, Diego ang proyektong ito ay hindi na raw siya binalikan ng misis ni Billy Crawford.

So inakala ni Direk Mac na ayaw itong gawin ni Coleen.

Pero nang makausap uli niya ang misis ni Billy, nag-yes na ito at hindi na niya pinatagal at nagsimula na sila agad.

And yes, maraming ‘kuyanyangan’ scenes sina Coleen, Diego, pero ipinaliwang ni Direk Mac na hindi ito erotic. Passionate scenes daw ang mga kinunan niyang eksena kina Coleen, Diego.

Sumang-ayon din naman sina Coleen, Diego na passionate scenes ang tawag sa mga eksena nila at hindi erotic, ha!

Anyway, sabi ni Coleen sa presscon ng ‘Isang Gabi’ nang tanungin namin kung bakit hindi kaagad siya nag-yes na gawin ang pelikula, “It was sexier. It was for Vivamax. Pero siyempre marami silang binago. Heavy drama kasi itong pelikulang ito.

“Ako, nagdalawang isip ako sa sarili ko kung kaya ko ba. Kung mabibigyan ko ba ng justice.

“And another reason, si Diego ang kasama ko,” at natawa si Coleen kaya sinalo siya ni Diego at sabi ng leading man niya, “Para kasi kaming magkapatid!”

“Para kaming magkapatid. Para ko siyang little brother. Kaya parang, kaya ko bang gawin ito? So, it was a big factor. Pero nagawa rin naman namin,” dagdag ni Coleen.

“Nairaos din,” singit ni Diego.

“Nagawa naman namin ng maayos,” tsika pa ni Coleen.

Nag-decide nga raw sila ni Diego na gawin na ang ‘Isang Gabi’, sey pa ni Coleen.

Profession nga raw nila ang pagiging artista at trabaho ang project na iyon kaya ginawa nga nila ang nasabing pelikula.

At nilinaw rin ni Coleen na ang love scenes na kinunan nila ay talagang kailangan sa takbo ng istorya ng ‘Isang Gabi’.

Sa tanong naman namin kung pinaalam ba niya kay Billy ang pelikula, sagot ni Coleen, “Ah si Billy kasi, actually this is the first script in a long time na hindi niya nabasa. So hindi niya alam kung ano ang magiging story rito… sa ano, sa mismong pelikula. But I do tell him about the scenes that I’m shooting.

“Kasi ayoko naman ng gulatan. Parang hindi naman tama ‘yon na biglang magugulat na lang siya na may mga ganung eksena ako. So without giving away the story to him, kasi gusto ko rin na makuha ‘yung… or kahit reaction niya sa buong kuwento, sinabi ko sa kanya kung anong klaseng scenes ‘yung sinu-shoot ko. Kung gaano, how far I went and everything, so alam naman niya.

“And wala naman siyang… I would say pa nga na mas uncomfortable ako kesa sa kanya!”

So ayan, walang inilihim si Coleen kay Billy pagdating sa intimate scenes nila ni Diego, ha!

Anyway, maganda ang trailer ng pelikula nina Coleen, Diego kaya marami ang interesadong mapanood ito, ha! (Jun Lalin)