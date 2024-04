CJ Perez walang plano mag-menor

Mga laro Miyerkoles: (PhilSports Arena)

4:30pm – Blackwater vs SMB

7:30pm – TNT vs Converge

LUMALAPIT na sa elimination round sweep ng PBA Philippine Cup ang San Miguel, inekisan ang 9th straight win nang kubabawan ang NLEX 120-103 noong Linggo.

Babalik ng PhilSports Arena ang Beermen ngayon para habulin ang 10th ‘W’ laban sa Blackwater sa first game.

“Our goal is the 10th win,” giit ni coach Jorge Gallent, step-by-step pa rin ang diskarte. “Monday, Tuesday we will prepare for Blackwater. We will just think of the 10th game.”

Nasa 10th spot ang Bossing (3-6), sa labas ng top eight na papasok sa quarters.

Tatapusin ng SMB ang elims kontra Meralco sa Sabado sa Batangas City, pero wala pa sa radar nila ang Bolts.

Pinaka-consistent sa Beer sina CJ Perez at Marcio Lassiter, pamatay pa rin ang porma ni June Mar Fajardo.

“Kailangan namin ma-sustain ‘yung nilalaro namin at maging consistent sa ginagawa namin sa practice at sa games,” wika ni Perez. “Siyempre gusto ko maging consistent every game. Kahit sino’ng team pa ‘yan, kailangan ibigay ko ‘yung best ko para manalo.”

Sa huling dalawang panalo kasama ang 98-91 sa Magnolia noong April 26, si Perez ang itinanghal na PBA Press Corps-Pilipinas Live Player of the Week (April 24-28).

Unanimous choice ng sportswriters na regular na kumukober ng PBA beat ang scoring champion mula Lyceum, naungusan sina teammate Fajardo, Chris Newsome ng Meralco, Christian Standhardinger ng Ginebra, rookies Stephen Holt at Louie Sangalang ng Terrafirma, at RR Pogoy ng TNT. (Vladi Eduarte)