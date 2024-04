ITINANGHAL na kampeon sa idinaos na 29th Certamen Internacional Juvenil de Habaneras sa Torrevieja, Spain ang children-youth choir mula sa Camarines Sur.

Wagi ang Baao Children’s-Youth Choir (BCYC) sa nasabing kumpitisyon kahit rumampa sila sa entablado ng walang national costume.

Ganun pa man, hindi naging hadlang ang pagka-stranded ng kanilang costume sa Dubai para masungkit ng Baao Children’s-Youth Choir ang first prize sa idinaos na 29th Certamen Internacional Juvenil de Habaneras sa Torrevieja, Spain noong Abril 20.

Iniuwi ng choir ang first prize sa kompetisyon mula kung saan apat na piyesa ang kanilang inawit at ito ay ang Habaneras De Sal, A Tu Lado, Verde Mar at Regina Coeli.

Winner pa rin ang grupo na binubuo ng mga estudyante ng Baao High School Special Program in the Arts at Rosary School sa Camarines Sur kahit na hindi umabot ang mga isusuot na national costume sa kompetisyon dahil na-stranded ang kanilang mga bagahe sa Dubai.

“We arrived in Barcelona from Manila without our checked-in luggage because of the chaos happening at the Dubai Airport after the strongest typhoon that hit them two days prior to our transit. Pardon our ‘costume’ during the competition,” ayon sa BCYC sa kanilang Facebook page.

Ang mga jacket na dinonate ng iLab Diagnostix ang nagligtas sa grupo kaya malaki ang kanilang pasasalamat sa kanilang donor.

Nasungkit nila ang tagumpay sa ilalim ng baton ng 20-anyos na conductor na si Emmanuel Ramos II, ang pinakabatang Pinoy choir conductor na nanalo sa international competition.

Samantala, hindi naman ito ang unang pagkakataon ng BCYC na manalo sa nasabing kompetisyon. Nasungkit rin nito ang first prize noong 2012 sa ilalim naman ni Virgilio Briones.