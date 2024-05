Kinumpirma ng Bell-Kenz Pharmaceutical Inc., na nagbigay sila ng insentibo sa ilang mga ka-partner na doktor subalit mariin namang pinabu-laanan ang pagkakasangot sa tinatawag na “multi-level marke¬ting schemes” o MLMs.

Sa pagdining ng Senate Committee on Health and Demography, inamin ni Luis Raymond Go, chairperson at chief executive officer ng Bell-Kenz, na nagbibigay sila ng insentibo sa mga doktor kabilang ang medical education, lokal man o abroad at relo.

Matatandaan na sa privilege speech ni Senador Jinggoy Estrada noong Lunes, ibinunyag nito na ang mga doktor na nakikipagsabwatan sa Bells-Kenz ay kumikita ng hanggang P2 milyon batay sa dami ng narereseta nilang gamot na produkto ng pharma firm.

Sa pagdinig, tinanong ni Estrada si Go kung sila ang nagbabayad sa mga biyahe ng mga doktor sa kanilang mga ka-partner na doktor na in-amin naman ng huli.

“We give them continuing medical education locally and abroad, and sometimes we also provide them with clinic equipment,” wika ng CEO.

Nang tanungin ni Estrada kung nagbibigay ito ng mamahaling relo, sabi ni Go “Nagbibigay kami ng watches, [but] not Rolex.”

Sabi ni Estrada, may ilang doktor ang binigyan ng Bell-Kenz ng mamahaling sasakyan tulad ng Maserati, BMW, Audi at Mercedes Benz.

Itinanggi naman ni Go na nagbibigay sila ng luxury car at cash sa mga doktor.

Nanindigan pa si Go na lahat ng kanilang aktibidad ay naaayon sa batas at hindi nila tinataga ang mga pasyente dahil mas mura ang kanilang gamot kaysa sa ibang kilalang branded na gamot.

“Let me unequivocally assert the following truth about Bell-Kenz Pharma: we are a law abiding pharmaceutical entity diligently adhering to all regulations set by the FDA, SEC, PMA, and other relevant governing bodies,” giit pa niya. (Dindo Matining)