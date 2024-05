Muling nakaranas ng kalupitan ang mga barko ng Pilipinas sa mga barko ng China sa mismong karagatan ng West Philippine Sea (WPS) nitong Martes.

Ayon kay Philippine Coast Guard (PCG) spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Jay Tarriela, apat na barko ng China Coast Guard at anim na maritime militia vessels ang nagsagawa ng “dangerous maneuvers and obstruction” sa dalawang barko ng PCG habang nag-sasagawa ng resupply mission sa mga mangingisdang Pinoy malapit sa Bajo de Masinloc.

Sa layong 12 nautical miles mula sa Bajo De Masinloc, binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) na BRP Bankaw.

Isiniwalat din ni Tarriela na dalawang barko ng China ang pinagitnaan ang BRP Bagacay at binomba ng tubig na nagresulta ng pinsala sa rail-ing at canopy ng barko ng Pilipinas.

“This damage serves as evidence of the forceful water pressure used by the China Coast Guard in their harassment of the Philippine vessels,” ayon sa pahayag ng PCG.

“Despite the harassment and provocative actions of the Chinese Coast Guard, both the PCG and BFAR vessels stood their ground and continued their maritime patrol. They were not deterred and will persist in carrying out their legitimate operations to support Filipino fishermen and ensure their safety,” dagdag ni Tarriela.

Naglagay rin ang China Coast Guard ng 380-metrong barrier sa bukana ng Bajo de Masinloc upang hindi makapasok ang mga mangingisdang Pinoy.

Sabi naman ng China, dalawang barko ng Pilipinas ang pinalayas nila sa umano’y kanilang teritoryo.