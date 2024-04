Antique mayor sinapak vice mayor dahil sa ayuda

INAMIN ni Antique Gov. Rhodora Cadiao na sinuntok ng isa nilang alkalde ang vice mayor nito dahil sa pamamahagi ng ayuda sa kanilang mga nasasakupan.

Ayon kay Cadiao, sinuntok ni Tobias Fornier Ma­yor Ernesto Tajanlangit ang vice mayor niyang si Jojo Fornier kaugnay ng pamamahagi ng mga food pack sa kanilang lugar.

Sa ulat ng Manila Bulletin, nangyari ang insidente noong Lunes nang umaga kung saan inabangan umano ni Tajanlangit si Fornier sa isang police checkpoint.

Ipinakumpiska umano ng alkalde ang mga food pack sa vice mayor at saka ito sinapak na tumama umano sa panga ng huli.

Ani Cadiao, hiningi ng bise alkalde ang mga food pack mula sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) para ipamahagi sa kanilang mga residente na hindi nakatanggap mula sa tanggapan ng alkalde.

Kasabay nito’y nanawagan si Cadiao sa mga mayor at vice mayor ng kanilang lalawigan na kumalma at iwasan ang mga hidwaang politikal lalo pa at nasa state of calamity ang lalawigan dahil sa El Niño.