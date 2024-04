Anji Salvacion nagpaseksi, nilabanan ang sakit

Bongga ang balik alindog ni Anji Salvacion, na ang seksi-seksi nga ngayon!

Super labas nga ang kanyang kaseksihan, na bagay na bagay ngayong tag-init.

Ayon kay Anji sa sneak peak video ng kanyang transformation sa Star Magic YouTube channel, napagdesisyunan niyang magpapayat dahil sa kanyang health problems.

“’Yung dating Anji kasi ay sakitin, laging nagpapa-check up. My body chooses when it’s time na magkasakit kasi ‘yung pagkain ko hindi healthy,” sey niya.

Naging sagabal din daw sa pagkanta niya ang health issues niya noon. Hindi raw siya makabirit nang todo.

Kaya ginawa itong motivation ni Anji para mas pagbutihan ang kanyang fitness journey at unti-unting ibalik ang kanyang confidence sa sarili.

“’Di ako masyadong naaapektuhan sa sinasabi ng iba pero mas nasasaktan ako, na ako mismo sa sarili ko wala nang tiwala. I want to break that! I don’t want that. I want a confident Anji,” saad pa ni Anji.

Pinakita rin sa video ang workout routine, training ni Anji kasama ang kanyang mga coaches.

Mapapanood nang live ang big reveal ng body transformation ni Anji sa Hot Summer 2024 on May 15.

Mapapanood din ang mga sneak peek ng iba pang Star Magic Hotties sa Star Magic YouTube channel.

Bongga! (Dondon Sermino)