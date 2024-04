Angel Aquino nilantad ang ‘pagbubuntis’

Super excited na si Angel Aquino sa kanyang bagong adventure sa buhay, dahil balita ko ay buntis nga siya.

Yes, ang bongga nga ni Angel, na sa edad na 51 (Feb. 7, 1983), heto at buntis ulit siya, ha!

Pero siyempre, sa karakter lang niya `yon sa ‘High Street’, ang season 2 ng hit Kapamilya serye na ‘Senior High’.

Sa nilabas na behind-the-scenes teaser ng ABS-CBN, makikitang nakasuot ng maternity dress si Tanya (Angel), at masisilip nga ang kanyang small baby bump.

“What’s good about picking up from a character that I’ve already played is that plantsado ko na siya. I’m looking forward to her new adventure, her adventure with Sky (Andrea Brillantes) and her new baby,” chika pa ni Angel sabay turo sa kanyang baby bump.

Shookt nga ang mga netizen sa plot twist, sa pagbubuntis ni Tanya, ha! Kaya nagtataka sila ngayon kung ang ama ba ng dinadala niya ay si Brandon, ang fiancè ni Tanya na ginampanan ni Kean Cipriano nung season one?

Wala kasi si Kean sa mga pinakilalang cast para sa ‘High Street’ kaya kaabang-abang kung ano ang magiging rebelasyon dito.

Bukod sa karakter ni Angel, may patikim din sa new character ni Dimples Romana na si Tori. Mukhang sosyal ang role ni Dimples sa serye at feeling ng viewers ay may pagkamaldita ito, base sa kilos at awra ng kanyang karakter.

“The challenge and excitement comes from not knowing exactly what you’re going to discover with yourself this time. Doble ang kaba at doble ang tibok sa sobrang excitement,” sabi naman ni Dimples tungkol sa kanyang pagbabalik sa acting scene.

Magkaribal o magkakampi kaya sina Angel at Dimples sa ‘High Street’? Abangan! (Dondon Sermino)