Abangers mga tsuper sa TRO vs PUVMP

Kakaba-kaba na naman ang maraming tsuper ng mga tradisyonal na jeepney dahil deadline na uli ng Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP) sa Abril 30, para isuko nila ang kanilang mga prangkisa at sumapi sa kooperatiba para patuloy silang makapasada.

Pero bago natin pag-usapan ang magiging kapalaran ng mga tsuper, may mga ayudanatics tayong kurimaw na nagtanong tungkol sa “deepfake” video ni PBBM na ginaya ang boses ng pangulo para kunwaring iniuutos niyang atakihin ang ibang bansa.

Hindi biro ang naturang video lalo na ngayon sa panahon ng AI o artificial intelligence sa internet na kayang kopyahin maging ang mukha ng isang tao, hindi lang boses. Ang mahirap kasi ngayon, marami ring engot na netizens na madaling maniwala sa nakikita nila sa social media at isi-share pa.

Dapat na matunton kung sino ang may pakana ng deepfake video at hindi lang basta ang pinagmulan o nagpakalat nito. Ang mahirap lang, kung galing sa ibang bansa ang promotor ng pekeng video.

Hirit ng mga kurimaw natin na gusto lagi ng eleksyon dahil may mga “biyaya,” hindi raw sila magtataka kung sa darating na mid-term elections sa 2025 eh may mga “operator” na mag-testing ng kanilang propaganda gamit ang AI-deepfake ops para sa mga kandidato, matching trolls.

Sa katatapos lang na eleksyon sa India, naging malaking usapin ang AI-generated deepfake videos ng mga politikong kandidato at maging ng mga celebrity para makuha ang atensyon at suporta ng mga botante.

Kung walang magiging pagbabago sa relasyon ng Pilipinas at China ngayon, hindi malayo na katakot-takot na propaganda at AI-generated deepfake videos ang maglipana para sa susunod na presidente sa eleksyon 2028.

Pero habang matagal pa ang 2025 at 2028 elections, ang deadline naman para sa mga tsuper at operators ng mga tradisyonal na jeepney na sumama sa Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP) eh sa Abril 30 na, at wala na raw extension habang isinusulat natin ito.

Ang masaklap para sa mga tsuper at operator na ayaw magpasailalim sa programa, wala pa ring desisyon ang Korte Suprema, o kahit TRO man lang para awatin muna ang PUVMP habang wala pang pasya ang mga mahistrado kung legal o hindi, kung makatwiran o hindi, ang naturang programa.

Sa ilalim kasi ng programa, kailangang isuko ng mga operator na kadalasang mga tsuper din ang kanilang prangkisa. Ayaw din nilang magpasakop sa kooperatiba dahil magkakaroon sila ng “bossing.”

Kung hindi rin papasa ang kanilang jeepney na “road worthy” o ligtas gamitin sa kalye, hindi na papayagang pumasada ang kanilang jeep. Kaya mapipilitan silang bumili ng mga “modern jeepney” na mukhang mini bus, na milyong piso ang presyo.

Tanong ng mga kurimaw natin, matitiis kaya ng gobyerno na may libu-libong pamilya ng mga tsuper ang maapektuhan ang kabuhayan simula sa Mayo 1 dahil sa naturang programa?

Hindi raw kaya mas “makatao” at “pogi points” sa gobyerno kung sila na mismo ang magpatupad ng sarili nilang “TRO” habang hinihintay ang pasya ng SC? Malay natin, bekenemen may magandang balita bago mag-Abril 30 o sa mismong Araw ng Manggagawa. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”