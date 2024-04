Tsamba ang pagkasakote ng shabu sa Batangas

Plain luck o tsamba ang nangyari sa pag-intercept ng mga pulis sa P13.3 bilyon shipment ng methamphetamine hydrochloride (street name: shabu) sa Alitagtag, Batangas kamakailan.

Ito ang pinakamalaking huli ng shabu—na may 2 tonelada ang timbang—sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos.

Na-promote on the spot ang Alitagtag police chief na si Capt. Luis de Luna Jr. dahil sa huge drug bust.

Dapat i-promote din yung mga pulis na nagpara at nag-inspeksiyon ng van kung saan lulan ang shabu shipment.

Nagsuspetsa ang mga pulis sa checkpoint nang ang driver ng van ay kahina-hinala yung kilos kaya’t pinababa nila ito at siniyasat ang van.

Walang intelligence report na dumating sa Alitagtag police station na may shipment ng shabu na dadaan sa bayan.

Sa madaling salita, hindi bunga ng painstaking o masusing intelligence, kundi natsambahan lang ang pagkahuli ng 2 toneladang shabu.

Kung ako si Captain (na ngayon ay major na) De Luna, mag-iinsista ako na dapat isama ang mga pulis na nakasakote sa malaking droga.

Oo nga, utos ni De Luna na mag-set up ng checkpoint sa highway ng Alitagtag, pero ang kanyag mga tauhan ang nakahuli at hindi siya.

For a superior to be respected by his subordinates, kailangang bigyan niya ng parangal yung mga tauhan niya na nakagawa ng mabuti.

Tama ang mga awtoridad sa kanilang hinala na may mga malalaking tao o pulitiko na sangkot sa pagpasok ng droga sa bansa.

Kelangang maibunyag sila at iharap sa hustisya.

Sa pagkahuli ng malaking shipment ng droga sa Alitagtag, nabisto na natutulog ang intelligence agencies ng Philippine National Police (PNP), National Bureau of Investigation (NBI) at Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA).

Hindi nasakote ang shabu shipment dahil sa intelligence kundi sa tsamba ng mga policemen on the ground.

Naalaala ko tuloy yung raid sa tiangge ng shabu sa isang compound na nasa likod ng Pasig City Hall.

Nadiskubre ng mga awtoridad dahil ibinunyag ng asset ng kapatid kong si Erwin Tulfo na reporter noon sa TV5 News.

Kung hindi dahil sa asset ni Erwin, ‘di madidiskubre ang tiangge ng shabu sa Pasig.