PINAGHATIAN ng dalawang graduate mula sa De La Salle University – Manila ang unang puwesto para sa listahan ng mga topnotcher ng nagdaang April 2024 Civil Engineering Licensure Examination (CELE).

Ito ay sina Ryan Sylvester Chan at Cedric Jerome Donguines na kapwa nakapagtala ng overall average na 94.30% mula sa 6,680 na nakapasa sa naturang pagsusulit.

Bukod dito, itinanghal din ang DLSU bilang top performing school sa rate na 90.32%.

“Congratulations to our new Lasallian civil engineers! Animo La Salle!” pagbati ng DLSU sa kanilang Facebook Page. (Moises Caleon)