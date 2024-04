Shabu sa ‘hiwa’ nabisto

KALABOSO ang isang babae nang tangkain nitong magpuslit ng ilegal na droga sa pamamagitan ng pagsiksik nito sa kanyang ari habang dadalawin ang nakakulong niyang pinsan sa New Bilibid Prison (NBP) sa Muntinlupa City noong Linggo.

Sa ipinadalang report ni Bureau of Correction (BuCor) chief Gregorio Catapang sa Department of Justice (DOJ), kinilala nito ang suspek na si Wilmar Castro, residente sa Rosario, Pasig.

Samantala, agad naman na binigyan ng promosyon ni Catapang si CO1 Evelyn Mary Pingian dahil napigilan nito ang tangkang pagpasok ng ilegal na droga sa pasilidad, bukod pa sa mga nauna niyang accomplishment sa bureau.

Sa ulat, dadalawin ni Castro ang kanyang pinsan na si Jeric Fino na nasa Dorm 4B MedseCamp ng Mi ng NBP nang mapansin ni Pingian na parang may isiniksik ito sa kanyang ari.

Dahil dito, inatasan ni Pingian si Castro na mag-squat ng isang beses hanggang sa lumabas ang shabu na nakabalot na parang tube.

Agad na dinakip si Castro at nai-turn over sa Muntinlupa Police Station para sa kaukulang aksiyon.

“We hope to have more Pingian in BuCor, worthy of emulation, siguro kung lahat ng corrections officer natin ay tulad niya, mababawasan ng malaki ang problema natin sa mga facility,” ayon kay Catapang. (Juliet de Loza-Cudia/Marc Patriarca)