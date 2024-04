Samantha Catantan winakasan 32-taong tagtuyot sa Olympic fencing

PINATUNAYAN ni Samantha Kyle Catantan na malawak ang posibilidad ng pag-unlad at pagbabago para sa sarili at sa pamilya matapos na mula sa pagiging dating hamak na kabataan ay nagawang makamit ang maayos na pag-aaral, maging miyembro ng pambansang koponan, makapag-aral sa Amerika at maging isang Olympian.

Ito ang isiniwalat ni national coach Amatov Canlas na siyang nagrekruta, nagturo at gumabay sa 22-anyos na si Catantan na irerepresenta ang Pilipinas sa kanyang Olympic debut matapos na magkuwalipika sa 2024 Summer Olympics sa Paris, France.

“Nakita ko na sa kanya ang potensiyal simula noong makita ko siya noon sa isang event sa Caloocan,” sabi ni Canlas sa unang Pilipinong fencer na nakatuntong sa Olympics sapol noong Barcelona 1992. “Simula noon, hindi na siya napigil na mapahusay niya ang kanyang sarili at napamahal nang husto sa kanya ang isport.”

Si Catantan ay kasalukuyang miyembro at team captain ng fencing team ng Pennsylvania State University kung saan ito nag-aaral simula pa noong 2020. Siya ay kumukha ng kurso na Master’s Degree sa Accounting.

Kabuuang 32-taon ang paghihintay bago tinapos ni Catantay ang pagkauhaw ng bansa sa Olympic fencing na gaganapin sa Paris sa Hulyo.

Umahon muna ito sa mahigpit na laban bago itinala ang 15-14 panalo laban kay Sofiya Aktayeva ng Kazakhstan sa finals ng women’s individual foil Asian & Oceania Olympic Qualification Tournament sa UAE.

Taong 1992 pa nang huling magkaroon ng fencer sa Olympics ang bansa sa pagsabak ni Walter Torres, na ngayon ay isa sa apat na commissioner ng Philippine Sports Commission (PSC), sa men’s foil sa Barcelona. (Lito Oredo)