Ruel Penales, John Dave Almanza bugbugan hanap sa ‘Road to UFC’

MAKIKIPAGBASAGAN ng mukha sina Filipino fighter Ruel “Bagsik” Penales at John Dave “The Striker” Almanza para sa ikatlong season ng Road to UFC sa Mayo 18-19 sa UFC Performance Institute (UFC PI) sa Shanghai, China.

Ang Road to UFC ay isang ground-breaking na torneo na naglalayong makadiskubre ng mga MMA prospect sa Asya upang bigyan ng daan patungo sa isang UFC contract. Itinatampok sa naturang torneo ang 32 MMA atleta na maglalaban para sa apat na iba’t ibang weight division. Bukod pa rito, apat na tournament ang isasama para makapagbigay ng mas maraming pagkakataon.

Mayroong apat panalo at isang talo si Panales, na isa sa mga hinubog ni MMA fighter at Bareknuckle boxer Rolando “Dy-Incredible” Dy, na kagagaling lamang sa first-round knockout na panalo kontra Jianbing Mao sa Brave CF 76 noong Nobyembre 25, 2023.

Naging maganda ang panimula sa karera sa MMA ni Panales nang makuha nito ang tatlong sunod na panalo sa Real Street Fighting: Last Man Standing sa tatlong magkakahiwalay na submission at stoppage, habang nasundan naman ito ng doctor stoppage na panalo kontra Magomed Gadzhinuradov ng Russia sa UAE Warriors 30 sa Abu Dhabi nung Hulyo 2, 2022.u

Subalit nabigo ito sa unang sabak sa Brave CF 71 kontra kay Egyptian Maysara Mohamedsa sa bisa nh first-round KO noong Hunyo 19, 2023 sa Riffa, Bahrain.

Malinis naman ang kartada ni Almanza sa 6-0 rekord na huling nanalo sa Underground Battle 43 noong Nobyembre 24, 2023 laban sa kapwa Pinoy na si Robin “D Lion” Leonen sa bisa ng doctor stoppage.

Parehong sasabak sina Panales at Almanza sa flyweight division (56.7kgs), kung saan makakasagupa ng una si Japanese Toki Matsui (6-1), habang babanat naman ang huli laban sa beteranong si Angad Bisht ng India na may four-fight winning streak na inilista sa Matrix Fight Night.

Sa nagdaang season ng Road to UFC, minsang kinatawan nina Wallen del Rosario, John Adajar at Mark Climaco mula sa Season 1 at 2, ayon sa pagkakasunod, ang Pilipinas kung saan tanging si Climaco ang umabante sa first round. (Gerard Arce)