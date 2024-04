Pinuri ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang fencer na si Samantha Kyle Catantan na nakapasok sa 2024 Summer Olym-pics sa Paris, France.

“It fills my heart with immense pride to congratulate Samantha for her historic achievement in qualifying for the Paris games at the young age of 22. This is an impressive feat from our kababayan. You can always trust a Filipina to proudly carry our nation’s flag,” sabi ni Romualdez.

Nakapasok si Catantan sa Olympics matapos na umangat sa kanyang mga katunggali sa Asia-Oceania Zonal Olympic Qualifier sa Fujairah, United Arab Emirates (UAE). Bago si Catantan, ang huling Pinoy fencer na nakapasok sa Olympics ay si Walter Torres na lumahok sa 1992 Barcelona Games.

“Considering Samantha wasn’t even born when the last Filipino fencer competed in the Olympics, her journey to the games is nothing short of legendary. This is a joyous milestone for her, her family, and the entire country. Samantha, you are more than an athlete; you are an inspiration,” sabi pa ni Romualdez. (Billy Begas/Eralyn Prado)