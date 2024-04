Responsibilidad

Isa sa mga matagal nang naihaing panukalang batas ng inyong Kuya Pulong sa kasalukuyang Kongreso ay ang bill na may layuning mahikayat ang pribadong sektor na boluntaryong magkaloob ng positibong ambag sa lipunan at sa pubiiko.

Ang ganitong gawain ay tinatawag na ‘corporate social responsibility’ (CSR). Nakakatulong ito na mapabuti ang imahen ng pribadong kumpanya sa publiko, lalo na para sa mga higanteng korporasyon.

Bilyun-bilyong piso kada taon ang kinikita ng mga naglalakihang korporasyon tulad ng mga nasa larangan ng telecoms, food and beverage, real estate, o mga may-ari ng sangkaterbang mga mall sa iba’t ibang parte ng bansa. Marami silang pondong maaring gamitin para makapag-ambag at maibalik ang kanilang mga ‘blessings’ ‘ika nga, sa taumbayan.

Maraming paraan para maisagawa ito. Isa rito ay sa pamamagitan ng mga proyektong makakatulong sa mga mahihirap nating mga kababayan. Pwede ring sa pamamagitan ng mga programa para mapangalagaan ang ating kalikasan at mga likas na yaman.

Nakapaloob sa House Bill (HB) 451 ang panukala para mabigyan ng mga insentibo ang mga kumpanya na gawin ang kanilang CSR.

Sa ilalim ng bill, nakalista ang mga paraan kung paano maaring matupad ang CSR ng isang kumpanya.

Tulad ng nabanggit na natin, kasama rito ang mga charitable projects na makakatulong sa mga mahihirap, ang pag-sponsor ng scientific research, mga programa na nakatuon sa youth and sports development o kaya naman ay mga proyektong kultural o edukasyonal.

Kasama rin ang mga serbisyo para sa mga senior citizens at mga veterans, mga social welfare projects, mga programa para mapangalagaan ang kalikasan at kalusugan, at gayundin ang mga pagtulong sa panahon ng kalamidad, ang pagpapatayo ng socialized at low-cost housing at mga programa para mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawa.

Ang Department of Trade and Industry (DTI) ay inatasan sa ilalim ng bill na magbigay ng pabuya at bigyang pugay ang mga kumpanyang masasabing “outstanding, innovative and world-class” ang mga CSR na programa at proyekto.

May nga insentibo ring inilatag para mahikayat ang mga stock corporations na magsagawa ng CSR projects.

Inatasan naman ang mga local government unit (LGU) o lokal na pamahalaan na tulungan ang mga kumpanya na maipatupad ang kanilang mga CSR activities.

Sa panig naman ng mga kumpanya, dapat na kasama ang listahan ng kanilang mga CSR projects and programs sa isusumiteng annual report sa DTI, Securities and Exchange Commission (SEC) o Department of Finance (DOF).

Hindi lamang pagpapaganda ng imahen sa publiko ang benepisyong makukuha sa pagtupad ng CSR. Kung ang kumpanyang may CSR projects ay marami ang natutulungan, naipagmamalaki ito ng kanilang mga empleyado. Ang mga empleyadong proud sa kanilang kumpanya ay masaya at mananatili sa kanilang trabaho, sa halip na lumipat pa sa iba.

Mas makakaakit din ng mga investor ang mga kumpanyang may magandang CSR projects.

Naipasa na ang HB 451 ng Kamara de Representante nitong Mayo ng nakaraang taon. Naihatid na ang kopya ng HB 451 sa Senado, kung saan ang counterpart bill nito ay pinag-aaralan pa ng mga senador.

Kung maisasabatas ang HB 451, magiging tunay na kaakibat ng gobyerno ang pribadong sektor sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya at pagpapabuti ng kalagayan at estado sa buhay ng bawat Pilipino.