Gagawa ng paraan si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. para maawat ang pagtaas ng presyo ng kuryente dahil sa nararanasang power crisis sa bansa.

Sinabi ito ng Pangulo sa harap ng pangamba ng marami na baka madagdagan ang bayarin ng mga consumer dahil sa pag-bili ng mahal na kuryente sa spot market ng mga distribution utility upang mapunan ang kakapusan sa supply ng kuryente bun-sod ng pagtirik ng maraming power plant.

Ayon kay Marcos, artipisyal ang nararanasang power crisis sa bansa dahil sa paglaki ng demand bunga ng matinding init ng panahon.

“Ang naging consumption natin biglang tumaas talaga, because of the, dahil napaka init. Kaya’t nakabantay kami nang husto kaya naman nagkakaroon ng problema sa mga iba’t ibang systema kaya naming tinututukan,” paliwanag ni Marcos sa media interview sa inagurasyon ng Malitubog-Maridagao Irrigation Project Stage II sa Cotabato nitong Lunes.

“At ‘yung pagtaas ng, mayroon kaming mga plano, mga strategy para hindi na magtaas ng presyo ng kuryente. At least for now, in this crisis time. Dahil patuloy, so, tuloy-tuloy dahil nga demand and supply, pataas nang pataas ang presyo so, gagawan natin ng paraan para medyo ma-control nang mabuti ‘yan,” dagdag pa niya.

Tiniyak naman ni Pangulong Marcos sa publiko na patuloy ang pagsubaybay ng administrasyon sa suplay ng kuryente sa bansa. Nitong Lunes, muling isinailalim ng National Grid Corp of the Philippines sa yellow alert ang Luzon grid.

“We’re continuing to monitor the price and we’re continuing to encourage and to endorse all of the pro-grams of NGCP so that they will increase the coverage of their transmission lines all over the country,” ani Marcos. (Prince Golez/Aileen Tali¬ping)