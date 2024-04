DINALAW ni Pope Francis ang 87 babaeng inmate, mga tauhan at volunteer ng Giudecca Women’s Prison sa Venice, Italy noong Linggo.

Lulan ng helicopter ang 87-anyos na Santo Papa nang dumating ito sa bilangguan ng mga kababaihan sa isla ng Giudecca.

Ayon sa pinakamataas na lider ng Simbahang Katolika, matagal na niyang nais na bisitahin at makausap ang mga babaeng inmate dahil espes­yal sila sa kanyang puso.

“Prison is a harsh reality, and problems such as overcrowding, the lack of facilities and resources, and episodes of violence, give rise to a great deal of suffering there,” sabi ng Santo Papa.

“But it can also become a place of moral and material rebirth,” diin pa nito.

Ito ang unang biyahe ng Santo Papa sa labas ng Vatican mula noong Setyembre ng nakaraang taon dahil sa ilang problema sa kanyang kalusugan.

Nagtungo sa lugar ang Santo Papa para dumalo sa inorganisang art exhibit sa pasilidad kung saan ilan sa mga obrang naka-display dito ay likha ng mga inmate.