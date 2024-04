Paulo Avelino , Kim Chiu magsasama sa Dubai, pa-UK pa

Ang bongga ng KimPau o ChiuPau team-up nina Kim Chiu at Paulo Avelino!

Most requested nga sila ng subscribers ng TFC (The Filipino Channel) dahil sa kanilang ‘Linlang’ teleserye kaya sila ang pupunta sa Dubai, United Arab Emirates para sa ‘Kapamilya Kalayaan Karavan’ on June 9.

Sa Dubai World Trade Centre gaganapin ang event na ito at excited na ang fans nila sa lugar na iyon, ha!

Bukod doon, pa-United Kingdom din sila dahil bida rin sila sa event naman ng TFC sa Birmingham, ha!

Sila nga ang magsu-show sa Woodgate Valley County Park on June 30.

Siyempre, ang fans nina Kim at Paulo ay kilig-kiligan na dahil ilang araw ring magkakasama sa abroad ang dalawa, ha!

Ang KimPau o ChiuPau fans nga ay nagtatanong na kung saan-saan mamamasyal sina Kim, Paulo sa Dubai.

Susundan nga raw ng fans nila sa Dubai ang dalawa.

Siyempre, wala rin daw kawala sina Kim, Paulo sa fans nila sa UK.

Pero ang request nga ng fans nila, sana raw ay aminin na nina Kim, Paulo ang tungkol sa tsikang may relasyon na sila para maging sobrang sweet na ang dalawa sa Dubai at UK, ha!

Well, marami talagang fans ang KimPau o ChiuPau na talagang naniniwalang magdyowa na ang dalawa, ha!

So Kim, Pau, umamin na kayo, ha!

Bongga! (Jun Lalin)