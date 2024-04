P2M kush, cannabis oil buking sa NAIA

NABISTO ng mga tauhan ng Bureau of Customs (BOC) sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) ang halos P2 milyong ha­laga ng kush at cannabis oil na nakatago sa loob ng 70 vape pen mula sa US at Canada.

Natagpuan ang mga ilegal na droga matapos ang isinagawang inspeksiyon kasama ang mga K9 unit sa inabandonang papasok na parsela noong Abril 26.

Idineklara ang mga nasabing kontrabando bilang car seat cover, mga customized na coffee mug at libro mula sa US at Canada.

Gayunman, natuklasan ng mga awtoridad na kush at cannabis oil ang laman nito na nakatago sa 70 piraso ng vape pen.

Patuloy ang ginagawang follow-up operation ng mga awtoridad para matukoy kung sino ang dapat na tumanggap ng mga parcel. (Mina ­Navarro)