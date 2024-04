NM Nika Juris Nicolas pang-11 sa World Cadet

UNANG sabak ng batang Pinay National Master (NM) na si Nika Juris Nicolas sa world tournament kaya masasabing maganda ang ipinakitang tie for ninth place finish niyo sa World Cadet Rapid & Blitz Championships 2024 – Blitz girls 12 and under division na nilaro sa Grand Blue FAFA Resort sa Durres, Albania kahapon ng madaling araw.

Sinaluhan ni 11-year-old Nicolas sina Tong Thai Hoang An ng Vietnam, Zuzanna Kaminska ng Poland, Daliya Diaskyzy ng Kazakhstan at Mokhinur Xikmatkhonova ng Uzbekistan na may tigpi-pitong puntos.

Binuksan ng estudyante ng Victory Christian International School ang kanyang kampanya sa mga tagumpay laban kina Nadja Zlokovic ng Montenegro at Alima Omirserik ng Kazakhstan sa unang dalawang round.

Subalit dahil matitikas ang mga sumali ay kinapos si Nicolas na masungkit ang korona.

“Thank you for your prayers. NM Nika Juris (Nicolas) ranked 11th place in the World Blitz Chess Championships 2024. Her first time to compete in a world tournament,” saad ni proud mother Atty. Nikki De Vega.

Ang Filipino-American Woman FIDE Master (WFM) na si Megan Althea Obrero Paragua ng USA ang nagkampeon sa torneo na may 9.5 puntos sa 11 outings.

Nakuha ni Varvara Matskevich ng Poland ang pilak na may 9.0 puntos habang si Minh Chi Nguyen ng Vietnam ay nanalo ng bronze na may 7.5 puntos. (Elech Dawa)