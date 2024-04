Ni-recruit na bebot, escort naharang sa airport

NAILIGTAS sa posibleng kapahamakan ang isang babae nang maharang ito ng mga tauhan ng Bureau of Immigration (BI) kasama ang kanyang escort patungong Singapore sa Davao International Airport noong Sabado.

Tinangkang sumakay ng biktima at escort nito sa Scoot Airlines flight bilang mga turista pero inamin nito kalaunan na ni-recruit siya bilang household service worker sa United Arab Emirates (UAE).

Aniya, ibinilin ng kanyang escort na sabihin sa BI na maglalakbay siya bilang personal niyang kasambahay para sa maikling bakasyon.

Samantala, natuklasan na ilang beses nang nag-sponsor ng mga biyahe kasama ang iba’t ibang babae ang lalaki pero nabigong makabalik sa idineklara niyang petsa. Inamin din nito na dati siyang nag-escort sa isa pang babaeng biktima na umalis pa-Singapore pero lumipat sa Thailand.

Hinala ng immigration protection and border enforcement section (I-PROBES) ng BI, nagre-recruit ng mga Pinoy ang lalaki para magtrabaho sa Middle East pero iniiwan ang kanyang mga biktima.

“These traffickers dupe victims into agreeing to such schemes, only to leave them penniless in the middle of an unfamiliar foreign country. Aspiring workers should never ever agree to such arrangements,” ani BI Commissioner Norman Tansingco.

“We thank the IACAT for actively pursuing cases against these traffickers. It makes our job meaningful because we know that these escorts are finally put behind bars,” sabi pa ng BI chief. (Mina Navarro)