Kinalampag ni Sen. Grace Poe ang management ng Ninoy Aquino International Airport (NAIA) na ayusin agad ang nasirang air conditioning system dito dahil parang pugon umano ang terminal sa sobrang init.

Kasabay nito, nanawagan din si Poe sa management ng Iloilo International Airport na ipagawa rin ang kanilang air condi-tio¬ning system dahil hindi komportable ang mga pasahero sa mainit na terminal.

Bukod sa aircon, sinabi ng chairperson ng Senate Committee on Public Services, na pahirap din sa mga pasahero ang sirang elevator at escalator sa NAIA.

Tiniyak na ng Manila International Airport Authority (MIAA) na pinapakumpuni na ang mga nasirang cooling tower.

“Sa bawat airport, gusto nating bigyan ng warm welcome ang bawat biyahero. Naging literal naman yata ang ‘warm’ sa NAIA at Iloilo airport dahil parang pugon daw sa init ang loob nito dahil sa sirang aircon,” saad ni Poe sa isang statement.

Nais malaman ng senadora kung paano ginagamit ang P190 milyong nilaan sa 2024 budget para sa repair at maintenance ng Iloilo Airport.

“As the hot weather continues to scorch us, we want to remind all the country’s airports to beef up the maintenance of aircon, electricity, and similar facilities to avert breakdowns and accidents,” diin pa niya.

“Like our dream for all the country’s gateways, we want to make the Iloilo airport a world-class facility, offering comfort, convenience, and cutting-edge services to passengers,” dagdag ni Poe.

Giit naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri, dapat nang i-turnover sa private group ang maintenance ng NAIA dahil sa hindi maayos-ayos na problema sa escalator at ngayon ay sa aircon.

“Ang mga tao bitbit-bitbit ang mga bag nila. Papaano ‘yung mga senior citizen, paano nila madada-la kasi iisang elevator lang ang gumagana?” ani Zubiri.