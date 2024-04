Mga dapat gawin para tumaba ang utak

Hindi lang ang katawan ang dapat nating panatilihing healthy kundi pati na rin ang ating utak.

“It’s something we have to be thinking about at every stage of life,” ayon kay Dawn C. Carr, professor ng sociology at co-director of Aging Research on Contexts, Health and Inequalities at Florida State University.

Ang pagpapanatili ng magandang kalusugan ng ating utak ay hindi lang nakakabawas sa posibleng pagkakaroon ng Alzheimer’s disease at dimentia, kundi makapagbibigay din ng magandang kalidad at mas mahabang buhay.

Ayon kay Dr. Dawn Ericsson, chief medical officer ng Age Rejuvenation, dapat bigyan ang utak ng workout gaya ng paglalaro ng puzzle, word search at memory matching.

“They help stimulate neural connections and keep your brain sharp,” ayon kay Ericsson.

Batay sa pag-aaral noong 2022, nakatulong sa pagpapaganda ng memorya at pagliit ng utak ang paglalago ng crossword at wordle puzzle.

“Doing things that you’re not good at like learning how to dance, or learning to write poetry or learning a new language are all cognitively complex activities that help protect your brain,” ayon naman kay Carr.

Siyempre mahalaga rin ang pagkain ng isda, gulay, prutas, at whole grains para sa iyong Mediterranean diet.

Makakatulong din kung iiwasan ang pag-inom ng alcohol dahil nakakabawas ito ng overall brain volume.

Galaw-galaw din ang body! Makakabawas kasi ng dementia ang light exercise kahit ang paglilinis lamang ng bahay.

“Physical exercise has been linked to improved brain health. Aim for at least 150 minutes of moderate-intensity aerobic exercise per week, along with strength training exercises. Exercise increases blood flow to the brain, promotes the growth of new neurons and enhances cognitive function.”

Pwede na rin naman ang 20 hanggang 30 minuto na paglalakad kada araw.

Huwag ding kalimutan i-check ang iyong blood pressure.

Ayon sa National Institutes of Health, nasa 20% ng suplay ng dugo ng katawan ang natatanggap ng ating utak. Kaya ang hindi kontroladong blood pressure ay maaaring maka-damage ng utak.

Dapat ding uminom ng tubig, matulog ng sapat na oras, at mag-enjoy kasama ang pamilya at barkada!

“Sleep feeds the brain. When you don’t get sleep, it can affect your brain health significantly,” ayon kay Dr. Sulagna Misra, primary care doctor at founder ng Misra Wellness in Encino, California.

“Learning to make meaningful connections and build meaningful relationships is critical to our mental health and, in turn, our cognitive health,” dagdag naman ni Carr.

At panghuli, huwag gaanong pa-stress dahil hindi ito maganda sa utak.

Lagi lang mag-chill at mag-relax anuman ang hamon sa buhay. (Natalia Antonio)