Maris sinisi BINI sa pagiging adik ni Albie

Apektado si Maris Racal sa kasikatan ng ‘Pantropiko’ ng BINI, ha!

Imagine, pati kasi mga kasama niya sa serye, problemado na rin, at kailangan na ring matutunan ang sayaw na ito.

“BINI, what did you do to my ahia (eldest brother)? Wala nang pag-asa ang GLC,” sabi ni Maris.

Kasi nga, ang kuya niya sa serye ng DonBelle na si Albie Casino ay humihingi ng saklolo para sa ‘Pantropiko’.

“Guys I need help. I need to learn the full ‘Pantropiko’ dance,” sabi nga ni Albie.

“I’m addicted to that (f) ducking song!” sey pa ng aktor.

Oh, di ba? Prinoblema ni Maris ang problema ng kuya niya sa serye, at kasalanan nga naman `yon ng BINI. Kaloka, na pati ang mga macho na tulad ni Albie adik na rin sa ‘Pantropiko’.

Samantala, laking pasasalamat ni Maris sa mga ‘mariestellers’ (tawag niya sa mga fan niya), dahil hindi raw niya akalain na sobrang dami nila, at aabot siya ng sampung taon sa showbiz.

“10 years ago, pumasok ako sa PBB (Pinoy Big Brother). Akala ko una ako mae-evict kasi feeling ko wala naman akong fans na boboto sakin.

“Hahaha. But I was wrong. Ang dami niyo pala! Sobra niyo akong pinapasaya everyday.

“Pinagbubutihan ko sa trabaho kasi gusto ko kayong maging proud. And wow 10 years na. Ang galing. Ang layo na ng narating natin and ang dami nang naabot na mga pangarap. Pagbubutihan ko pa lalo,” sabi pa ni Maris.

Well, super talented naman kasi si Maris, na bukod sa mahusay kumanta, sumayaw, eh, bongga rin siyang umarte, mapa-comedy man o drama, di ba?

At higit sa lahat, mahusay, maganda ang trato niya sa mga faney niya. (Dondon Sermino)