Mamahalin kita habangbuhay’ Juday emotional sa anniversary hugot kay Ryan

Simpleng 15/20 ang caption ni Ryan Agoncillo sa post niya ng photo ni Judy Ann Santos sa Instagram. Ang ganda-ganda ng photo, na may mga puno, habang nakaubo si Juday, at nakatingin sa itaas.

At siyempre, humamig ng maraming mensahe ang photo na `yon. May kinalaman nga kasi sa anibersaryo nilang dalawa bilang mag-asawa.

At sa Instagram naman ni Juday, hinimay-himay niya ang pagmamahalan nila ni Ryan.

“We made it!! 15 years married almost 20 together.

“I wouldn’t have it any other way…your love, honesty, support in so many ways have given me so much courage and confidence to be more…

“You showed me what love truly is…puwede palang magmahal ng ganito katindi, at puwede kang mahalin ng tapat at totoo.

“Mahal na mahal kita… habang buhay…” sabi ni Juday.

Oh, ‘di ba? Nakakakilig, nakakatunaw ang mensahe ni Juday para sa kanyang mister.

Kaya pati ang mga netizen, biglang tumibok ang puso, nahawa sa kilig kina Juday, Ryan.

“Happy forever sa inyong dalawa.”

“Happy anniversary mga inaanak ko.”

“She’s beautiful and you make her more beautiful.”

“Chillax na chillax ang relasyon niyo.”

“My favorite couple talaga. Iba kayo.”

“Happy anniversary Ryan and Juday.”

“Happy 15th anniversary sa inyo ni Ryan. I love you both so much!”

“Woohooo!! Congratulations!!! Happy anniversary Meemee & Ryan. I love you both so much.”

“Happy anniversary kambal and kabetchi.”

“Happy Anniversary, Ryan & Juday.”

“Happy Anniversary po nay and kuya Ry!”

“Congratulations and happy anniversary madam.”

“I love you both! @officialjuday @ryan_agoncillo. Cheers to forever!”

Bongga, di ba?

Kung sina Juday, Ryan lang sana ang naging impluwensiya ng mga kabataang magdyodyowa, sana ay naging maganda rin ang kapalaran niyo, at nauwi rin sa kasalan, simbahan ang lahat. (Dondon Sermino)