Magkapatid na Legaspi, Castro sa CLRAA tennis

INIREPRESENTA ng magkapatid na sina Francis Deinmel Legaspi at Justine Denise Legaspi, kasama si Jaynelle Dania Mae Castro, ang kanilang paaralang Special Education Center for the Gifted Kalayaan (SPED-G Kalayaan) maging ang Schools Division of Olongapo (SDO) sa lawn tennis competition ng Central Luzon Regional Athletics Association (CLRAA) Meet 2024 na ginanap sa Lungsod ng Tarlac kamakailan.

Ang SDO Olongapo ay pinamumunuan ni Schools Division Superintendent Dr. Imelda P. Macaspac, samantalang ang SPED-G Kalayaan ay nasa ilalim ng pangangasiwa ni school principal Dr. Abdon C. Bayla.

SINA Francis Deinmel at Justine Denise ay mga supling nina Dennis Legaspi (communications director ni Senator Sonny Angara) at ng kanyang kabiyak na si Jesica, samantalang si Jaynelle Dania Mae ay anak nina Harold Jay at Farrah Victoria Castro. (Abante Sports)